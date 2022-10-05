Эксперты оценили последствия запрета США на обмен спецправами заимствования с РФ

Закон о запрете американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствований (СДР), находящихся у России и Белоруссии, похож на «заморозку» одного из способов использования актива, рассказал «Известиям» 5 октября ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«СДР — безналичное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ (Международным валютным фондом — Ред.) для дополнения резервных активов стран-членов. СДР основаны на корзине международных валют (доллар, йена, евро, фунт и юань)», — сказал он.

МВФ ежедневно устанавливает стоимость СДР на основе фиксированных количеств валют, входящих в корзину СДР, рыночных обменных курсов между валютами. Владельцы таких средств могут покупать, продавать их в спотовых и форвардных операциях, заимствовать, одалживать, закладывать, использовать в свопах, получать в качестве пожертвований, добавил эксперт.

По его словам, запрет на обмен СДР на доллары теоретически означает, что Россия сможет использовать свои СДР всеми способами, кроме обмена на доллары.

«В некотором роде это похоже на «заморозку», но не всего актива, а лишь одного из способов его использования», — уточнил Сыроваткин.

Аналитик отметил, что развитые страны, осуществляя финансовые транзакций, обычно действуют с оглядкой на Соединенные Штаты. При этом в одном из законодательных актов («Russia and Belarus SDR Exchange Prohibition Act of 2022») указано, что американский минфин обязан препятствовать оказанию финансовой помощи РФ и Белоруссии кем бы то ни было.

«Таким образом, Россия может столкнуться со сложностями в случае попытки каким-либо образом распорядиться принадлежащими ей СДР. <…> СДР являются частью международных резервов России (относительно небольшой), следовательно, возможности России по распоряжению частью своих международных резервов могут оказаться ограниченными», — заключил он.

В то же время директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев, комментируя «Известиям» введенные ограничения, подчеркнул, что у России совсем другая экономика.

«Это очередная порция каких-то финансовых инструментов, которые России сейчас уже мало чем могут навредить, потому что итак мы эти инвестиции и заимствования сократили там до минимума», — подчеркнул он.

О том, что американский президент Джо Байден подписал закон о запрете минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствований, находящихся у РФ и Белоруссии, 4 октября сообщила пресс-служба Белого дома. В документе говорится, что минфин США должен выступать за то, чтобы государства-члены МВФ запретили операции, связанные с обменом СДР, принадлежащих этим двум странам.

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Западные страны вводят антироссийские санкции в том числе в финансовой сфере на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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