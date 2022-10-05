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На Украине рассказали об атаковавших объекты ВСУ в Киевской области дронах-камикадзе

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Фото: соцсети
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Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас проходит службу в Белой Церкви в Киевской области, заявил, что в ночь на 5 октября российские дроны-камикадзе якобы ударили по расположению 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе.

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«Ночью враг нанес удар дронами-камикадзе по пункту постоянной дислокации моей бригады. Я там был только раз в жизни, но по крайней мере знаю, как выглядят эти древние постройки», — написал он в Facebook.

Луценко раскритиковал украинские власти за то, что ранее они не уделяли должного внимания развитию собственного производства ударных беспилотников.

Глава Киевской областной военной администрации, в свою очередь, заявил, что ночью вооруженные силы РФ нанесли удары дронами типа Shahed-136 по городу Белая Церковь, всего было шесть попаданий и взрывов. Какой конкретно объект был подвергнут атаке, он не уточнил. О том, что горят казармы бригады, сообщалось в местных Telegram-каналах. Официально украинские власти попадания по расположению не подтверждали.

Минобороны РФ на данный момент не подтвердило информацию об ударе.

29 августа газета The Washington Post сообщила, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что издание публикует очень много информационных вбросов в последнее время.

3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи подчеркнул, что Тегеран считает недостоверной информацию о поставках беспилотников российской стороне для использования в боевых действиях на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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