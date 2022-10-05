Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 5 октября, в ходе брифинга объяснил сложность выплат мобилизованным, о которых ранее заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Песков отметил, что выплаты — это дополнительные расходы. Он сказал, что на данный момент на бюджеты регионов уже идет большая нагрузка, а помимо этого, появилась еще дополнительная. У некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный либо его нет вообще, дополнил пресс-секретарь президента России.

Бурков отмечал, что у у жителей Омской области возникали вопросы насчет организации призыва, качества снабжения, обогрева и иных бытовых условий. Одну часть актуальных задач удалось решить, но для решения другой части нужно больше времени, говорил глава региона.

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