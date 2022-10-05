Строительство комплекса по переработке рыбпродукции началось в Подмосковье

В Богородском округе Московской области началось строительство комплекса по хранению и переработке рыбной продукции. Об этом сообщает региональное министерство жилищной политики, которое выдало разрешение на работы.

Под строительство выбран участок на территории деревни Кудиново. Комплекс будет состоять из двух морозильных складов и завода по производству рыбной продукции.

Реализация проекта разбита на три этапа. Первый морозильный склад застройщик ООО «РРК Логистик» намерен ввести в эксплуатацию в июне 2023 года, что позволит создать более 60 новых рабочих мест. Объем инвестиций в первый этап оценивается в 600 млн рублей.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь склада составит 6,3 тыс. кв. м. В нем планируется хранить рыбу, добытую на Дальнем Востоке.

Сопровождением проекта занимается Центр содействия строительству при правительстве Московской области.