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Suzuki представит пятидверный Jimny в декабре 2022 года

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Фото: соцсети
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Компания Suzuki Motor намерена провести мировую премьеру пятидверной версии рамного внедорожника Jimny в декабре 2022 года на международном автосалоне Auto Expo в Индии. Об этом 5 октября сообщил портал Drom.

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Новая версия будет длиннее трехдверной машины всего на 300 мм.

Эксперты отметили, что одновременно с появлением пятидверной версии компактного внедорожника ожидается появление гибридной версии Jimny. У такой модели помимо электромотора будет новый двигатель с турбонаддувом. Выбросов вредных веществ в атмосферу станет меньше относительно нынешней версии с полуторалитровым атмосферным мотором. В странах Евросоюза такой агрегат уже не проходит по требованиям ограничения токсичности для легковых авто.

В январе 2022-го на Токийском автосалоне представили шоу-кар в виде пятидверного Jimny, но это была студенческая работа Нихонской автомобильной технологической школы (NATS). Представленная машина не имела никакого отношения к Suzuki Motor.

28 сентября Suzuki Motor объявила, что инвестирует средства в японскую стартап-компанию SkyDrive, которая занимается разработкой летающих автомобилей и логистических дронов. Перспективную модель SkyDrive назвали SD-05, сейчас идет активная стадия проектирования летающей машины. Фирма планирует использовать модель в качестве воздушного такси в районе залива Осака в 2025 году. SD-05 будет представлять из себя электрический самолет с функциями вертикального взлета и посадки. Вместимость — два человека, дальность полета — до 10 км, максимальная скорость — 100 км/ч.

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