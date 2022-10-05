Водителю катера вынесли приговор за смертельную аварию на Оби

В Барнауле (Алтайский край) суд вынес решение по делу о гибели человека при столкновении катера и моторной лодки на Оби. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 18 сентября 2021 года в районе 227-го км реки Обь. В вечернее время водитель катера «Тактика 430» с пассажиром на борту нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с моторной лодкой Storm.

В результате судоводитель лодки Storm погиб на месте. Двое пассажиров обоих маломерных судов получили различные травмы средней степени тяжести, пишет altapress.ru.

Центральный районный суд Барнаула признал водителя катера виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 600 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

24 сентября в Карелии из-за сильной волны перевернулся пассажирский катер. По предварительным данным, в лодке находились семь человек, включая ребенка пяти лет. Погибли четыре человека.