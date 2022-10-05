Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту два спутника

В США запустили ракету-носитель Atlas V с российским двигателем РД-180. Старт произведен с космодрома на мысе Канаверал, передает телеканал «Известия». Ракета вывела на орбиту два телевизионных спутника люксембургской компании SES. В марте Роскосмос сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей. Причина в антироссийских санкциях.

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