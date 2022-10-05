Земельный участок благоустроят в университетском городке в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила о поиске подрядчика, который благоустроит земельный участок на территории Университетского городка. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на документацию тендера.

По данным публичной кадастровой карты, речь идет об участке в районе улицы Роберта Рождественского площадью около 1 тыс. кв. м. Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 1,2 млн рублей. Средства выделят из бюджета Петрозаводска.

Подрядчик должен провести планировку территории, обустроить дорожки общей площадью 713 «квадратов». Кроме того, на участке появятся бетонная брусчатка, бортовой камень, четыре навеса.

Отмечается, что на выполнение заказа у подрядчика есть 60 дней. На свои работы он должен предоставить гарантию сроком на три года с даты приемки объекта.