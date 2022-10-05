Строительство водопровода возобновят в Великих Луках

В городе Великие Луки (Псковская область) будет продолжена прокладка централизованной сети водопровода. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, уже в среду, 5 октября, рабочие снова выйдут на объект. Работы возобновятся в районе улиц Солнечная, Муравьева, Псковской, пишет Псковское агентство информации.

«В летний период текущего года были выполнены работы по улице Муравьева, дальнейшая прокладка водопровода начнётся в направлении улицы Солнечной», - рассказал градоначальник.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, предполагаемая протяженность новых сетей составляет более 500 м.

В сентябре сообщалось, что в Гдове (Псковская область) проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений. После строительства новых конструкций старые сооружения будут снесены.