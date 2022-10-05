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Энергетики Сургута назвали причину долгого тушения горящих дач

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В одной из энергетических компаний Сургута объяснили, почему пожарным не удалось оперативно потушить пожар в дачном кооперативе «Победит-2». В пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей» сказали, что горевшую подстанцию некому было отключить от сетей.

По словам замгендиректора СГЭС Сергея Ковина, которые приводит ИА «Ура.ру», за последние два года СГЭС приняли на баланс электросети около 40 дачных и садовых товариществ. В большинстве из них электросетевое хозяйство находится в плохом состоянии. Кооперативы «Заречный», «Автомобилист-86» и «Победит-2» планировали собственными силами осуществлять эксплуатацию.

Пожар, в результате которого дачники остались без электричества, возник в садах на прошлой неделе. Сотрудники МЧС выяснили, что за энергетическую инфраструктуру в «Победите-2» никто не отвечает. Из-за этого у них не получилось оперативно потушить возгорание.

Специалисты СГЭС заменили сгоревшую подстанцию, выделили необходимую аппаратуру из своих запасов и восстановили напряжение в сети. Сейчас дачники собирают документы для передачи сетей электроснабжения кооператива компании.

Ранее сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края в результате пожара в дачном доме погиб мужчина. Организована доследственная проверка. Пожар произошел около полуночи 1 октября на территории СНТ «Колос». Горел одноэтажный дачный дом. Площадь возгорания составила 94 кв. м.

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