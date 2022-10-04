Один человек пострадал в ДТП в Тольятти
Автомобиль врезался в столб в Центральном районе Тольятти, в результате пострадал один человек. Об этом во вторник, 4 октября, пишет НИА «Самара».
Инцидент произошел накануне, 3 октября, на улице Кунеевской. Водитель Lada нарушил правила и врезался в световую опору, которая находилась споава по ходу движения автомобиля. В результате он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.
2 октября в Михайловске (Ставропольский край) Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с другой такой же машиной, а затем врезалась в припаркованный автомобиль Lifan. Водитель второй отечественной легковушки скончался в больнице через несколько часов.