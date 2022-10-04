Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках»
Мир
Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку
Мир
Американский политик заявил об отсутствии денег у граждан США для помощи Киеву
Мир
Белый дом заявил о готовности рассмотреть предложения от РФ по обмену заключенными
Происшествия
Пожар в общежитии медуниверситета в Саратове потушен
Мир
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев
Мир
Пентагон отправит Украине еще системы HIMARS и другие вооружения
Мир
МИД предупредил о приближении к столкновению РФ и НАТО из-за поставок оружия Киеву
Армия
Самолету Ан-26 пришлось уклоняться от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Мир
МИД России уличил США в использовании инфраструктуры в космосе в военных целях
Мир
Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Пенсионерка погибла в результате ДТП в Калуге

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

79-летняя женщина погибла в результате аварии в Калуге. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

ДТП произошло 3 октября около 19:00 рядом с домом № 128 на улице Тульской. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. На нее наехал автомобиль Niva. В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

26 сентября мужчина насмерть разбился на угнанном авто в Оренбургской области. Авария произошла на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 26-летний водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом. Перед этим он угнал «УАЗ» с автозаправочной станции на улице Донгузской в Оренбурге.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022