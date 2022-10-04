Пенсионерка погибла в результате ДТП в Калуге

79-летняя женщина погибла в результате аварии в Калуге. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

ДТП произошло 3 октября около 19:00 рядом с домом № 128 на улице Тульской. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. На нее наехал автомобиль Niva. В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

26 сентября мужчина насмерть разбился на угнанном авто в Оренбургской области. Авария произошла на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 26-летний водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом. Перед этим он угнал «УАЗ» с автозаправочной станции на улице Донгузской в Оренбурге.