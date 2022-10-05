Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую военную технику

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ликвидируют украинскую бронированную технику и живую силу противника во время проведения спецоперации на Украине. Кадры выполнения боевой задачи 5 октября опубликовало Минобороны России.

Штурман ударного разведывательного вертолета Ка-52 Евгений с позывным «Удар» в ходе проведения специальной военной операции проявил мастерство и профессионализм при уничтожении различных целей противника.

«В ходе проведения специальной операции было выпущено четыре управляемые ракеты. Ракеты попали точно в цель и уничтожили танки, САУ (самоходные артиллерийские установки. — Ред.), БТР (бронетранспортеры. — Ред.), а также живую силу противника», — рассказал Евгений.

Он отметил, что за один вылет экипаж выпускает около 40 неуправляемых ракет, которые попадают точно по координатам. Радиус поражения составляет около гектара земли.

29 сентября экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ракетным ударом поразили пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесополосе. В Минобороны РФ рассказывали, что Ка-52 могут работать с расстояния более 10 км.

Двумя днями ранее, 27 сентября, в ведомстве показали кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия. Пилоты Западного военного округа отвечают за уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры боевиков. В свою очередь стрелки выполняют задачи по сопровождению колонн с военными и гуманитарными грузами по дорогам общего пользования.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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