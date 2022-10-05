Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую военную технику
Армия
Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера
Общество
МККК доставил 52 тыс. доз инсулина в Донбасс с 24 февраля
Армия
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25
Мир
CNN заявил о попытках США отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти
Экономика
Авиакомпании РФ вывели из реестра Бермуд 87 самолетов
Армия
В Забайкалье российские военнослужащие освоили вождение боевой техники и РХБЗ
Общество
В МККК заявили о последствиях атак на Запорожскую АЭС
Общество
В Минтруде представили модель добровольного соцстрахования для самозанятых
Мир
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Экономика
Молдавия завершит аудит долга перед «Газпромом» в январе
Сюжет:

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую военную технику

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ликвидируют украинскую бронированную технику и живую силу противника во время проведения спецоперации на Украине. Кадры выполнения боевой задачи 5 октября опубликовало Минобороны России.

Штурман ударного разведывательного вертолета Ка-52 Евгений с позывным «Удар» в ходе проведения специальной военной операции проявил мастерство и профессионализм при уничтожении различных целей противника.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

«В ходе проведения специальной операции было выпущено четыре управляемые ракеты. Ракеты попали точно в цель и уничтожили танки, САУ (самоходные артиллерийские установки. — Ред.), БТР (бронетранспортеры. — Ред.), а также живую силу противника», — рассказал Евгений.

Он отметил, что за один вылет экипаж выпускает около 40 неуправляемых ракет, которые попадают точно по координатам. Радиус поражения составляет около гектара земли.

29 сентября экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ракетным ударом поразили пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесополосе. В Минобороны РФ рассказывали, что Ка-52 могут работать с расстояния более 10 км.

Двумя днями ранее, 27 сентября, в ведомстве показали кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия. Пилоты Западного военного округа отвечают за уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры боевиков. В свою очередь стрелки выполняют задачи по сопровождению колонн с военными и гуманитарными грузами по дорогам общего пользования.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022