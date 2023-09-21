Покров Пресвятой Богородицы – 2023: история и обычаи праздника

В октябре отмечают один из главных праздников Русской православной церкви — Покров Пресвятой Богородицы. По современному календарю его принято справлять 14 октября. В 2023 году знаменательная дата приходится на субботу. «Известия» освещают историю и традиции православного праздника.

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: история праздника

Если верить религиозным преданиям, начало празднику положило чудо, случившееся в Византии в X веке. Константинополь находился в осаде варваров, и напуганные жители собрались в храме, моля Господа о спасении. Среди них был и юродивый Андрей Константинопольский.

Подняв глаза к небу, святой увидел идущую по воздуху Богородицу. Она присоединилась к молитвам византийцев, а затем распростерла над собравшимися свое белое покрывало. Вскоре началась буря, и варвары отступили от стен города.

В начале XII века князь Андрей Боголюбский, узнав о явлении Небесной Матери юродивому, повелел церкви учредить великий праздник, который будет напоминать христианам о доброте и заботе Пресвятой Девы.

Покров Пресвятой Богородицы – 2023 как празднуют

Богослужение в честь праздника начинается еще накануне, 13 сентября. Проходит праздничное всенощное бдение, а утром служится литургия. Богородицу благодарят за ее милосердие, помощь, любовь и мудрость.

Многодневных постов в этот период нет, а праздник приходится на субботу, так что на стол можно подавать и мясо, и рыбу. Однако злоупотреблять обжорством не стоит. Приветствуются в день праздника гостеприимство и радушие, можно позвать близких и угостить их приготовленными блюдами.

В день Покрова Пресвятой Богородицы принято также праздновать свадьбы и свататься к невесте.

Покров Пресвятой Богородицы 2023 — что запрещено делать

Как и в любой другой церковный праздник, на Покров нельзя злословить, вступать в конфликты и умышленно делать подлые поступки. А вот доброта и щедрость обещают принести в дом гармонию и благополучие.

В день торжества лучше отказаться от тяжелого физического труда и не обременять себя по дому ничем, кроме готовки.

Последняя суббота перед праздником считается днем поминовения усопших и называется Покровской родительской субботой. В этот день верующие посещали храмы и кладбища, а также молились за упокоение душ умерших.