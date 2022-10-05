Новые рекорды и новые вызовы

В 2022 году российские растениеводы соберут урожай зерна в объеме около 150 млн т, что на 15 млн т превысит исторический рекорд 2017 года. Высокий урожай зерна также сформирует и рекордный экспортный потенциал на уровне 60 млн т, что на 5 млн т превышает экспорт успешного сезона 2017−2018 годов.

Еще в начале 2000-х Россия оставалась нетто-импортером зерна. Менее чем за два десятилетия страна стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы с долей около 20% и вторым поставщиком зерна в целом с долей 10%. В 2021 году российское зерно поставлялось более чем в 120 стран мира.

Внутреннее потребление также внесло свой вклад в рост производства зерна. Однако в связи с достижением полной самообеспеченности в производстве птицы и свинины темпы роста внутреннего потребления в последние годы снижаются. А основным драйвером роста производства зерна становится экспорт.

В 2017 году объемы экспорта были ограничены перевалочной мощностью российских портов. Благодаря инвестициям портовая инфраструктура сегодня уже не является ограничивающим фактором. Однако в 2022 году экспорт зерна также сдерживается логистическими ограничениями, которые возникли в результате введенных недружественными странами санкций. Российские экспортеры испытывают трудности с фрахтом судов и страхованием груза, а также в финансовых расчетах с покупателями зерна. Кроме того, из-за возросших рисков поставок зерна из портов Черного моря страны-импортеры в начале нового сезона сместили спрос на альтернативные происхождения. Вследствие этого темпы вывоза российского зерна пока не соответствуют экспортному потенциалу. За первые три месяца нового сезона (июль–сентябрь) Россия экспортировала 12 млн т зерна, что на 20% ниже, чем в среднем за последние три года. Однако в последующие месяцы можно ожидать восстановления спроса на российское зерно и ускорения темпов его экспорта. Последние два сезона на мировом рынке сохранялся дефицит пшеницы. Запасы в странах-экспортерах, за исключением России и Украины, снизились и находятся на многолетних минимумах. Несмотря на ожидание рекордного урожая, мировой рынок пшеницы в текущем сезоне останется в лучшем случае сбалансированным, а объем мировой торговли достигнет очередного рекорда.

Низкие темпы экспорта при высоком урожае привели к затовариванию внутреннего рынка и снижению цен. Текущие цены на пшеницу в центральном регионе на 30% ниже прошлогоднего уровня. Однако это лишь наполовину обусловлено рекордным объемом урожая. Вторая причина — более низкий экспортный паритет, то есть уровень внутренних цен, при котором становится рентабельным экспорт. Примечательно, что текущие экспортные цены находятся на прошлогоднем уровне. Ожидание рекордного российского урожая вкупе с заключением в июле соглашения по вывозу украинского зерна снизили экспортные цены на 25%, что увеличило физическую и экономическую доступность зерна на мировом рынке. Основным фактором снижения экспортного паритета по сравнению с прошлым годом стал более крепкий курс рубля.

По нашим оценкам, рентабельность производства пшеницы в центральном регионе обнуляется уже при курсе 40 рублей за доллар. Чтобы сгладить негативное влияние крепкого рубля на маржинальность производителей зерна, Правительство РФ в конце июня скорректировало механизм расчета плавающих экспортных пошлин, что привело к снижению их уровня и общей зависимости экспортного паритета от курса доллара США. Без этой меры поддержки внутренние цены на зерно могли бы быть сейчас в два раза ниже прошлогодних.

К сожалению, еженедельный пересмотр экспортных пошлин сделал невозможной для российских экспортеров форвардную (долгосрочную) контрактацию зерна. Это усложняет планирование загрузки перевалочных мощностей и не способствует ритмичной работе зерновых терминалов. Кроме того, плавающая экспортная пошлина сломала и без того невысокую корреляцию внутренних цен с мировыми фьючерсными бенчмарками. В этой связи запуск в конце августа текущего года Московской биржей расчетного фьючерсного контракта на пшеницу на базисе CPT Новороссийск предлагает российским производителям и потребителям зерна эффективный инструмент для хеджирования ценового риска. Сбербанк заинтересован в повышении финансовой устойчивости своих заемщиков и намерен активно продвигать и развивать фьючерсную торговлю зерном через свою банковскую инфраструктуру.

Россия стала крупнейшим мировым поставщиком пшеницы благодаря минимальной себестоимости ее производства среди остальных стран-экспортеров. В России дешевле удобрения и топливо, ниже стоимость и аренда сельскохозяйственной земли, а также затраты на оплату труда. Производители сельскохозяйственной продукции освобождены от уплаты налога на прибыль. В то же время российские производители переплачивают за логистику при доставке и перевалке зерна в портах, определяющую уровень экспортного паритета, в соответствии с которым формируются внутренние цены. С середины 2021 года внутренние цены на зерно снизились на величину экспортной пошлины, которая на текущий момент составляет около 20% от цены реализации.

Производители зерна субсидируют отечественных животноводов и мукомолов, но при этом теряют конкурентоспособность на мировом рынке. Экспортные пошлины на зерно были введены в середине 2021 года в рамках механизма зернового демпфера, который подразумевал возвращение уплаченных при экспорте зерна пошлин производителям в виде компенсирующих затраты субсидий. Введение экспортных пошлин на зерно стимулирует экспорт продуктов его переработки. В частности, с августа 2021 по июль 2022 года Россия экспортировала 686 тыс. т пшеничной муки, что более чем в три раза превысило результат предыдущего сезона (189 тыс. т). Экспорт муки превысил рекорд сезона 2010/11, когда из-за сильной засухи и снижения урожая на экспорт зерна был наложен полный запрет. Несмотря на трехкратный рост в объемах, Россия экспортирует в виде муки всё еще менее 3% от экспорта пшеницы. Несмотря на значительный потенциал для дальнейшего роста экспорта муки, следует отметить, что объем мировой торговли мукой стагнирует и на порядок меньше объема торговли пшеницей, которая устойчиво растет на 2−3% в год.

Большие возможности по повышению производительности российского сельского хозяйства дают цифровые технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ). Более того, сельское хозяйство — одна из отраслей, в которых ИИ может дать максимально сильный эффект. Крупнейшие российские агрохолдинги уже широко используют решения с ИИ. Проведенный «Сбером» опрос 22 компаний в области растениеводства показал, что более 40% из них уже внедрили технологии ИИ в свою операционную деятельность. К наиболее актуальным для компаний ИИ-решениям относятся оценка и мониторинг полей по спутниковым снимкам и выявление очагов поражения посевов болезнями/вредителями с помощью съемки с дронов. Они позволяют сократить потери урожая до 10%. Совокупный потенциальный эффект при повсеместном внедрении этого решения в отрасли составит 12 млн т дополнительно собранных зерновых ежегодно. Также внедряется персонализация рекомендаций по условиям выращивания на конкретном поле — расчет оптимального севооборота с помощью систем поддержки принятия решения, непрерывное прогнозирование сбора урожая и выявление аномалий, расчет количества и состава удобрений под параметры поля — что обеспечивает до 7% повышения урожайности. В масштабах страны повсеместное внедрение этого решения может дать до 8 млн т зерновых в год дополнительно. Наконец, всё чаще используется в полях и автономная сельскохозяйственная техника для посева и уборки урожая (например, беспилотные комбайны), позволяющая сократить потери урожая из-за человеческого фактора на 15%.

Внедрение ИИ в растениеводство активно поддерживают Минсельхоз, Минэкономразвития, Минцифры и «Сбер». 29 сентября этого года прошла стратегическая сессия по вопросу развития ИИ в сельском хозяйстве с представителями профильных министерств, руководителями крупных отраслевых компаний и ИТ-вендоров. На ней обсуждались в том числе и барьеры, препятствующие широкомасштабному внедрению ИИ в отрасли. Среди них отсутствие готовых решений (вендоров) на рынке, отсутствие инфраструктуры сбора данных и данных для обучения ИИ-моделей, нехватка сотрудников с ИИ-компетенциями.

Минсельхоз, Минэкономразвития и Минцифры работают над мерами, направленными на более активное внедрение ИИ в отрасль. В частности, в федеральном проекте будут заложены мероприятия по поддержке отечественных разработчиков, которые будут способствовать внедрению ИИ-решений в деятельность крупных отраслевых компаний. Также будут проработаны меры поддержки, направленные на создание отраслевых дата-сетов.

По нашим оценкам, эти и другие меры поддержки, направленные на массовое внедрение приоритетных кейсов использования ИИ, могут привести к увеличению валовой добавленной стоимости в российском растениеводстве более чем на 3% уже в 2025 году.

Помимо прочего, современные технологии делают растениеводство более устойчивым к негативным последствиям изменения климата. По прогнозам климатологов, увеличение частоты засух в южных регионах России будет компенсировано повышением урожайности в более северных. В стране сосредоточено 9% пахотных земель мира. Россия относится к странам, наиболее обеспеченным земельными ресурсами. Так, на одного россиянина приходится почти в пять раз больше пашни, чем в среднем по миру. Таким образом, в будущем Россия, вероятно, увеличит свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.