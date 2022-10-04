28-29 сентября 2022 прошел RIGF 2022

28-29 сентября 2022 года состоялся 12-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2022). Форум проходил в онлайн-формате, и его участниками стали почти 500 экспертов, бизнесменов, государственных и общественных деятелей из 19 стран мира. Форум организован Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром глобальной ИТ-кооперации при поддержке Минцифры России. Партнеры форума — Лаборатория Касперского и МСК-IX.

Выступая на открытии форума, директор Координационного центра Андрей Воробьев рассказал о том, как развивался Российский форум по управлению интернетом на протяжении 12 лет и что изменилось в работе форума за этот период. Он особо отметил, что в этом году RIGF уже во второй раз проходит в «гибридном» формате, и это позволяет участвовать в форуме широкому кругу интернет-пользователей. Также Андрей Воробьев сообщил, что с 2010 года количество интернет-пользователей в мире выросло с 2 млрд до 4,54 млрд человек, а число сайтов – с 255 млн до 1,74 млрд. И Россия давно и уверенно входит в пятерку стран с самым большим интернет-рынком — в 2021 году ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 млн человек, что составляет более 80% населения страны. Около 90% пользователей заходят в сеть каждый день, а среди молодых россиян в возрасте 12-24 лет этот показатель приблизился к 95%.

Участников форума приветствовали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, руководитель Секретариата Форума ООН по управлению Интернетом Ченгетай Масанго, директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко и основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. Они отметили, что RIGF — одно из крупнейших мероприятий в Восточной Европе по развитию глобальной сети, а также важное ежегодное событие для всего интернет-сообщества и часть Глобального форума по управлению интернетом (IGF).

Одна из традиций форума – вручение награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»), учрежденной Координационным центром в 2010 году. Ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета. В этом году награду получила основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Рабочая программа форума по традиции состояла из трех треков: общественно-политического, технологического и молодежного. Общественно-политические вопросы обсуждали участники секции «Глобальный цифровой договор: шанс на справедливые правила игры?», где вместе с модератором Романом Чуковым (Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации) поговорили о необходимости создания новых международных норм и «правил игры» в сфере ИКТ и о проекте Глобального цифрового договора. Эксперты подчеркнули, что сегодня серьезное беспокойство вызывает массовое удаление российских приложений из онлайн-магазинов, активное распространение фейков и недостоверной информации и ущемление прав обычных пользователей сети, и отметили, что дискуссия на RIGF 2022 может стать «точкой сборки» российских инициатив для дальнейшего донесения их до всех сторон, принимающих участие в разработке Глобального цифрового договора.

Следующую секцию – «Регулирование экосистем» — также можно отнести к общественно-политическому треку, тем более что в ней участвовали и представители государства. Участники вместе с модераторами Кареном Казаряном (Институт исследований интернета) и Сергеем Плуготаренко (РАЭК) поговорили о развитии российских цифровых экосистем и платформ, а также о том, как на них может отразиться правовое и экономическое регулирование. Сергей Плуготаренко дал краткий обзор российского «цифрового контура», отметив, что из почти 100 миллионов российских интернет-пользователей 20 миллионов в 2021 году воспользовались подписками на экосистемы. На российском рынке сегодня развиваются более 10 экосистем, а на каждого пользователя приходится в среднем 1,5 подписки. При этом экосистемы дают еще и возможность заработка своим пользователям — по словам спикера, доля платформенной экономики сегодня поставляет 2% ВВП, и в ней заняты более 2 миллионов человек. Елена Заева (Федеральная антимонопольная служба) отметила, что ФАС придерживается принципов «сетевой нейтральности», сформулированных и принятых в 2016 году. «В отличие от других отраслей, в цифровой сфере велика роль потребителей, и цифровые сервисы и экосистемы не могут игнорировать их давление. Поэтому свою роль мы видим, в первую очередь, в создании условий и четких правил игры», — резюмировала представитель антимонопольного ведомства.

На секции «Российский и мировой опыт в сфере борьбы с деструктивным контентом» модератор Анна Дупан (Институт проблем правового регулирования НИУ «ВШЭ») предложила экспертам обсудить один из самых спорных аспектов управления интернетом — регулирование контента. Участники определили критерии деструктивного контента и поделились опытом его регулирования, а также обсудили роль государства и цифровых платформ в противодействии распространению нежелательного контента.

Завершила первый день работы RIGF 2022 секция «Обеспечение контроля со стороны человека за использованием искусственного интеллекта в интернет-технологиях», которую провел Карен Казарян (Институт исследований интернета). Участники обсудили, как будут развиваться интернет-технологии под влиянием искусственного интеллекта, какие вызовы встают перед пользователями и обществом, и какие сегодня есть возможности по снижению рисков при использовании ИИ. Главные выводы: конечную ответственность за любую технологию должен нести человек, страхи по поводу исчезновения отдельных профессий из-за внедрения ИИ сильно преувеличены, потому что темпы цифровой трансформации и внедрения ИИ позволяют при необходимости быстро получить новую профессию, а всем людям стоит постараться сохранить критическое мышление в этом непростом мире.

Технологический трек 2022 года был представлен секцией «Кибербезопасность: обеспечение защиты критической инфраструктуры», ее модератор Андрей Ярных (Лаборатория Касперского) пригласил экспертов обсудить существующие угрозы и уязвимости, а также отраслевую специфику импортозамещения на объектах критической инфраструктуры. Участники обсудили практику, сложившуюся с момента принятия Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры», и поговорили о сложностях и существующих ограничениях, с которыми сталкиваются компании в различных отраслях экономики при реализации требований, разработанных ФСТЭК, ФСБ и Минцифры России, а также рассмотрели тенденции в области регулирования этого сектора.

Вопросы, касающиеся подрастающего поколения, были представлены на секции «EDTech: Новые технологии в новом мире. Какие изменения произошли на образовательном рынке и как к ним адаптировались люди и компании». Модератор Макар Гончаров (PulsarProduction) и участники обсудили ситуацию и перспективы российского рынка онлайн-образования, а также какие навыки и образовательные программы будут востребованы в ближайшее время.

Молодежный трек продолжили секции «Поколение «digital born»: риски цифровой среды сегодня и завтра» и «Участие молодёжи в управлении интернетом». На первой из них участники поговорили о способах и возможностях защиты детей в соцсетях и о работе, которую проводят российские и международные организации в этом направлении. А вторая секция была посвящена итогам молодёжной программы IGF 2021, результатам YouthRIGF 2022, программам для молодёжи в мире (ITU, EuroDIG, IGF) и молодёжным проектам Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Подводя итоги RIGF 2022, Андрей Воробьев отметил, что все предложения, которые поступали от спикеров и участников, будут включены в итоговый документ форума. Как отметил Вадим Глущенко, интерес к теме управления интернетом не ослабевает. «Зарубежные коллеги с большим интересом наблюдают за тем, что происходит в сфере управления интернетом в России и с большим уважением относятся к мнению нашего экспертного сообщества. Мы постарались сделать повестку форума разнообразной и насыщенной, и по итогам прошедшего RIGF 2022 мы можем сделать большой вклад в повестку грядущего IGF», — сказал он.

Закрывая форум, Андрей Воробьев сказал: «Форумы по управлению интернетом - и национальные, и региональные, и глобальные — работают для того, чтобы голос каждого был услышан. И Российский форум по управлению интернетом всегда придерживался этого принципа. Поэтому мы завершаем RIGF 2022 и начинаем подготовку к RIGF 2023. Спасибо всем, кто помогал нам провести этот форум, спасибо всем спикерам и участникам — и до встречи в 2023 году!».

Подробная информация о RIGF 2022, презентации и видеозаписи всех секций публикуются на сайте rigf.ru.