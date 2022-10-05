Правило ослабления рубля

Возвращение России к бюджетному правилу затягивается, пока рубль продолжает оставаться весьма устойчивым по отношению к доллару, укрепляющемуся к другим валютам настолько уверенно, что евро уже находится с ним в паритете. Тем не менее министр финансов РФ Антон Силуанов совсем недавно не исключил, что возврат к бюджетному правилу произойдет уже в нынешнем году.

Бюджетное правило до весны 2022-го в России работало так: когда фактическая биржевая цена на нефть превышала установленную правительством цену отсечения (на 2022 год она составляла $44,2 за баррель), ЦБ РФ приобретал по поручению Минфина иностранную валюту на бирже. Приобретенная валюта направлялась затем в государственный Фонд национального благосостояния (ФНБ). ФНБ — это кубышка, позволяющая государству накапливать средства на будущее для использования их в крупных инвестпроектах или для выполнения социальных обязательств в периоды экономических кризисов. Подобные фонды давно существуют во многих странах мира, являющихся крупными экспортерами углеводородов: например, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Норвегии, Казахстане, так что российский ФНБ в этом контексте чем-то особенным для мировой экономики не является. С 2018-го по 2022 год объем средств в Фонде национального благосостояния вырос в 3,6 раза, составив на 1 января 2022-го, по данным российского Минфина, 13,57 трлн рублей.

Несмотря на огромную значимость наличия ФНБ для социальной сферы и реального сектора российской экономики, бюджетное правило, благодаря которому ФНБ пополнялся, имело свои издержки в виде ослабления рубля из-за покупок валюты в фонд на бирже. С 2018-го по сентябрь 2022 года российский рубль подешевел по отношению к доллару почти на треть, как из-за санкций, которые в те времена были достаточно мягкими, так и из-за продажи на бирже рублей, которые менялись на валюту для пополнения кубышки ФНБ. В нынешнем году ситуация для рубля радикально изменилась: после обвала весной до 125 за доллар обменный курс рубля по итогам девяти месяцев 2022-го укрепился на 24% и к концу сентября оказался даже ниже 57 за доллар. Это произошло благодаря введенным ЦБ РФ ограничениям на операции с валютой из-за обвала нацвалюты, а также из-за ограничений Запада. Однако глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин летом заявлял, что основным фактором укрепления рубля является отмена бюджетного правила. С этим заявлением поспорить было трудно, так как действие правила было приостановлено, покупка иностранной валюты в ФНБ прекратилась, соответственно, это помогло повысить спрос на рубль.

Но у бюджетного правила есть и обратная сторона: чем слабее рубль, тем больше нефтегазовых доходов в рублевом выражении получает госбюджет. Так, если в июне благодаря более слабой нацвалюте он получил нефтегазовые сверхдоходы на сумму в 139 млрд рублей, то уже в августе сумма превышения полученных доходов от экспорта нефти и газа над планируемыми составила чуть меньше 85 млрд рублей, хотя при цене на нефть, превышающей $110 за баррель, государство рассчитывало получить нефтегазовые сверхдоходы в размере не менее 359 млрд. А получило в итоге намного меньше из-за слишком крепкого рубля.

К бюджетному правилу возвращаться нужно, но похоже, что Минфин не очень торопится это делать. Прежде всего потому, что из мировых резервных валют в России сегодня доступен — без угрозы подпасть под санкции — только китайский юань. До 2022 года Минфин приобретал в ФНБ около $9 млрд в месяц, чтобы наполнить казну, но при этом не слишком ослабить курс рубля. Сегодня объемы торгов юанем на Мосбирже намного превысили объёмы торгов по евро, и Минфин может позволить себе ежемесячно покупать юани на такую сумму. Однако курс китайского юаня, не говоря уже о курсах валют других дружественных стран, трудно предсказуем. В сентябре соотношение юаня к доллару обновляло минимум за минимумом, поскольку Народный Банк КНР планомерно обесценивает китайскую валюту, чтобы поддержать конкурентоспособность своих товаров на фоне возможной рецессии. Возникает вопрос: а есть ли смысл хранить средства ФНБ в юанях, когда фонд в итоге будет терять часть доходов из-за разницы обменных курсов?

Не всё также ясно с ценами на нефть. До 2022 года цена отсечения, заложенная в бюджет, не учитывала (и этого даже никто не представлял себе) потолок цен на нефть, который страны G7 договорились ввести против российской нефти в декабре, а также будущее эмбарго ЕС против российской нефти. Так что цена отсечения может оказаться в итоге либо слишком завышенной, либо слишком заниженной, в зависимости от того, как далее будут развиваться события на нефтяном рынке. В Минфине рассматривается возможность вместо цены отсечения определить максимальный уровень нефтегазовых доходов бюджета, выше которого все сверхдоходы от экспорта углеводородов будут направляться в ФНБ, и таким уровнем пока предлагается признать 8 трлн рублей в год.

Когда технические параметры нового бюджетного правила будут согласованы, оно обязательно вступит в силу. Однако есть и моральный вопрос: допустимо ли наполнять государственную кубышку ценой падения реальных доходов простых россиян? Ведь эти суммы из-за падения рубля, а также очень негибкой системы налогообложения доходов и имущества сокращаются с 2014-го (исключением стали только 2019 и 2021 годы). А в сегодняшней геополитической обстановке, да и с учетом принятия в состав России новых регионов, обесценение рубля и резкое падение уровня жизни в России правительству было бы очень некстати. Кроме того, если рубль снова обвалится и доллар снова вырастет выше 100 рублей по естественным причинам — например, из-за начавшейся мировой рецессии и обвала цен на нефть, бюджетное правило опять придется отменять.

Считаю, что последняя причина — главный фактор того, что перезапуск бюджетного правила в новом формате пока тормозится. Возможно, его запустят не ранее 5 декабря, чтобы у правительства было время оценить влияние на бюджетные доходы нефтяного эмбарго ЕС и возможного потолка цен на российскую нефть. Также вероятно, что власти России сделают за это время еще несколько дополнительных шагов по переводу экспортных контрактов из долларов и евро в национальные валюты, что, в свою очередь, должно будет понизить спрос экспортеров и импортеров на доллары и евро и оказать поддержку российскому рублю. Если бюджетное правило до конца 2022-го так и не будет введено, курс доллара к рублю в этом году может не превысить 65 рублей даже при новых серьезных внешних вызовах.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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