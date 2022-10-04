В Узбекистане хотят заняться выпуском электрических Exeed

Электроверсию китайского кроссовера Exeed TXL могут начать выпускать в Узбекистане. Машину «засветили» на презентационном баннере, который показали на предприятии Central Asia Motors губернатору Ферганской области Хайрулло Бозарову. Об этом 3 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

Издание уточнило, что напрямую никакого упоминания о марке Exeed, нет. Машина, дизайн которой в точности повторяет дорестайлинговый Exeed TXL, значилась на баннере под названием E-500.

Кроссовер Exeed TXL на электротяге не выпускается даже в Китае, поэтому появление такой модели в производственном плане Central Asia Motors стало большой неожиданностью.

На новом узбекском предприятии обещали начать серийное производство электрокара в самое ближайшее время, хотя ранее, в декабре 2021 года на автозаводе уточнили, что выпускаемые автомобили могут быть и гибридными. Это было связано с отсутствием в Узбекистане зарядной инфраструктуры для электрокаров.

По сообщению пресс-службы администрации Ферганской области, мощность нового производства составит 10 тыс. электромобилей в год. Учредителем Central Asia Motors является предприятие Great Wall Ceramic Industries из Республики Бангладеш. Оно не имеет никакого отношения к автомобильному GWM и Китаю. По сообщению узбекских СМИ, компания действительно производит керамические покрытия и плиты.

3 октября бренд Exeed, входящий в Chery, представил в Китае новую модель полноприводного кроссовера Yaoguang. Новинку укомплектовали двухлитровым турбомотором мощностью 261 л.с. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Серийное производство машины начнется в Китае 18 ноября текущего года.