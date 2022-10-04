Школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Ленинградской области
Школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой у деревни Поги Ленинградской области, в результате пострадали три человека. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает в своем Telegram-канале 78.ru.
Автобус вез около 10 детей с 4-го по 9-й класс в школу, на дороге произошло столкновение с автомобилем SAAB. От удара одна из школьниц вылетела в окно автобуса.
Всего пострадали три человека: водитель, ребенок и сопровождающая женщина.
Движение транспорта на 93-м км дороги А-120 организовано в реверсивном режиме.
2 октября легковой автомобиль Mercedes врезался в автобус с пассажирами на остановке в Ростове-на-Дону. Водитель Mercedes совершал перестроение и не заметил автобус, после столкновения с общественным транспортом легковушка протаранила Kia Rio.
В правоохранительных органах уточнили, что в автобусе находились пять пассажиров. Медицинская помощь никому не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.