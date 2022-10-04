Владимир Путин поздравил с 90-летием со дня образования гражданской обороны

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны России с 90-летием со дня образования системы. Поздравление главы государства было опубликовано во вторник, 4 октября, на сайте МЧС РФ.

По словам российского лидера, руководство и силы гражданской обороны неизменно демонстрировали свою эффективность, в чрезвычайных ситуациях (ЧС) надежно обеспечивали защиту граждан, материальных и культурных ценностей.

«Мы всегда будем помнить бойцов местной противовоздушной обороны, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с пожарами, организовывали укрытия для людей, оказывали помощь пострадавшим. В тяжелейших условиях они сохранили тысячи стратегически важных объектов экономики и памятников культуры, а главное — миллионы человеческих жизней», — сказал он.

Путин добавил, что силы гражданской обороны усиленно решают широкий спектр ответственных задач, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий ЧС, пожаров, техногенных катастроф, всегда действуют слаженно, четко и оперативно.

По его словам, высокий профессионализм и выучка особенно востребованы при оказании поддержки гражданскому населению республик Донбасса, а также других районов проведения специальной военной операции.

Ранее, 1 октября, Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником. Он обратил внимание на то, что нынешний личный состав войск стремится быть достойным своих предшественников и демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу.