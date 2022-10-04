Посольство сообщило о планах Кубы до конца года подключиться к системе «Мир»

Власти Кубы планируют до конца года подключиться к российской платежной системе «Мир». Об этом «Известиям» рассказали в кубинском посольстве в Москве, добавив, что над ее внедрением Гавана совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) работает с конца 2021 года.

В диппредставительстве пояснили, что к завершению близится первый этап, цель которого — взаимосвязь платежных систем двух стран.

«Основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах острова. Мы видим здесь огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и станет преимуществом для тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы», — отметили в дипмиссии.

Кроме того, о подключении к системе «Мир» размышляют и в Венесуэле. По словам российского посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова, в настоящее время власти республики анализируют информацию, необходимую для внедрения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Латиноамериканская мечта: Куба намерена подключиться к «Миру» в 2022-м»