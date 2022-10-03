Недостроенный бизнес-центр в Белгороде никого не заинтересовал на торгах

Недостроенный бизнес-центр, который расположен в микрорайоне Левобережье в Белгороде никого не заинтересовал на торгах. Об этом в понедельник, 3 октября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение на Федресурсе.

Торги прошли в формате публичного предложения. Начальная цена продажи составляла 181,3 млн рублей.

Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

Недостроенный бизнес-центр принадлежит разорившемуся ООО «Спектр-мед 1». Объект пытаются продать с 2020 года.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что в Карелии проведут аукцион по поиску подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу и разработает стратегию развития международных и внешнеэкономических связей республики до 2030 года.