Ребенок сломал ногу на аттракционе в Астрахани

12-летний ребенок сломал ногу на аттракционе в развлекательном центре в Ленинском районе Астрахани. Возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 3 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в июле этого года. Ребенок залез на интегрированный скалодром и спрыгнул с него в бассейн с поролоновыми кубиками, в результате он сломал ногу.

Эксперты заключили, что спортивно-развлекательные услуги не соответствуют требованиям безопасности. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что в Красноярске передано в суд уголовное дело об оказании в картинг-клубе услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Десятилетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.