Пассажирский автобус загорелся в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на перекрестке улиц Октябрьский проспект и Печорская загорелся пассажирский автобус. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ранее в этот день. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 08.56. На место прибыли спасатели, которые установили, что пожар произошел в моторном отсеке.

В салоне автобуса, следовавшего по 17-му маршруту, находились водитель и четыре пассажира. Все эвакуировались, пострадавших нет.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются дознавателями Госпожнадзора.

Ранее в Барнауле пожар произошел в автобусе, выполняющем рейс по маршруту Барнаул – Укладочный. Внутри в этот момент было 20 пассажиров.