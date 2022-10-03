Реклама
Прямой эфир
Мир
Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на «Северных потоках»
Мир
Немецкий эксперт предупредил ЕС о выигрыше РФ после введения потолка цен на нефть
Экономика
Россия ввела контрсанкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии
Мир
Маск предложил повторить референдумы в новых регионах РФ под наблюдением ООН
Общество
Экс-глава Дербентского района Дагестана получил 9 лет колонии за растрату
Мир
ЕС выделит еще €5 млрд макрофинансовой помощи Украине
Происшествия
Один человек погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области
Мир
Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
Мир
Посол ФРГ заявил о достижении низшей точки в отношениях с Россией
Общество
Отсрочку по мобилизации могут дать на год с возможностью продления
Мир
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке Грайнер 25 октября

Пассажирский автобус загорелся в Сыктывкаре

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре на перекрестке улиц Октябрьский проспект и Печорская загорелся пассажирский автобус. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ранее в этот день. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 08.56. На место прибыли спасатели, которые установили, что пожар произошел в моторном отсеке.

В салоне автобуса, следовавшего по 17-му маршруту, находились водитель и четыре пассажира. Все эвакуировались, пострадавших нет.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются дознавателями Госпожнадзора.

Ранее в Барнауле пожар произошел в автобусе, выполняющем рейс по маршруту Барнаул – Укладочный. Внутри в этот момент было 20 пассажиров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022