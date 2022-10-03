Подведены итоги второго Алтайского экологического форума «Нить природы»

II Алтайский экологический форум «Нить природы» состоялся 30 сентября — 1 октября 2022 года в Горно-Алтайске. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, Правительство Республики Алтай и АНО «Центр развития Республики Алтай».

«Экологическая повестка является для Российской Федерации одной из приоритетных. Республика Алтай — регион уникальный и наша с вами задача — сохранить его. Для нас важно, что Форум состоялся в формате открытого диалога, в частности со смежными отраслями, и стал площадкой обмена опытом и мнениями. Убежден, что мы продолжим его развивать и результаты мероприятия найдут отражение в законодательных актах на уровне Республики Алтай, а опыт, полученный в ходе обмена практиками, можно будет использовать и в других субъектах Российской Федерации. В следующем году представим результаты этой работы на III экофоруме», — отметил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Россия демонстрирует последовательную политику в реализации экологической повестки, и нацеленность на широкое сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. За два дня работы Форум объединил 190 экспертов, делегатов и спикеров, задачей которых стало совершенствование законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды с использованием механизмов правового регулирования внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных и малоотходных технологий, глубокой переработки сырья и отходов.

«Площадка Форума — возможность для развития диалога и обмена опытом между представителями органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения экологической эффективности экономик. Мы уже получили много новых идей и практических предложений, но главное действовать сообща», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Проблемы экологии требуют объединения усилий на межгосударственном уровне, крайне важно поднимать экологическую повестку на российских и международных деловых площадках, выстраивать диалог и вовлекать в поиск решений экологии представителей всех заинтересованных сторон.

«Сейчас необходимо всерьез пересмотреть подходы к потреблению природных ресурсов, сделав главную ставку на сбережение, улучшение доступа к социальным благам, найти баланс между экологической устойчивостью и экономическим ростом», — рассказал в своем выступлении президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. По его мнению, переход к более целостному пониманию роли человека в развитии технологий позволит создать прозрачное взаимодействие общества и природы, при котором разумная деятельность человека станет определяющим фактором в развитии как общества, так и экономики. Экологическое мышление формируется тогда, когда каждый человек воспринимает окружающий мир как часть себя. «Если мы не мыслим экологично — мы не можем действовать экологично. Новый тип мышления обеспечит переход от традиционного понимания экономического роста за счет увеличения потребления к устойчивому экономическому росту, который учитывает баланс интересов природы и общества и способствует повышению качества жизни».

Республика Алтай объявлена территорией эколят — молодых защитников природы. В детских садах республики создаются группы, а в школах — классы эколят, ребята делают все возможное для сохранения уникальной природы Республики Алтай. Так, в рамках Форума был презентован «Эколята», который получит поддержку со стороны Правительства Республики Алтай и организаций-кураторов, которые выступят для них в роли наставников. Уверен, что только такой формат погружения может эффективно развивать экологическое мышление.

«Экологическая повестка сегодня не теряет своей актуальности так как является частью стратегий устойчивого развития регионов, которые несмотря на изменяющиеся социально-экономические условия, остаются в центре региональной политики. Республика Алтай неизменный лидер экологических рейтингов, не только благодаря уникальному географическому положению, но и способности команды главы региона интегрировать природоохранные подходы в экономические модели. На полях ПМЭФ Олег Хорохордин заключил важное для туристической отрасли региона соглашения с «ДОМ.РФ» о создании природного парка «Каракольские озёра». Эта инициатива позволит сделать туристические маршруты более комфортными и безопасными, но в то же время, проект будет реализован с привлечением общественного контроля. Помимо туризма для региона также важно эконмическое развитие, наиболее перспективные отрасли — сельское хозяйство, а также развитие производства БАДов, как часть фарминдустрии. Убеждена, что Республика Алтай станет примером гармоничного регионального развития, когда экономический потенциал создается не в уникальному природному ландшафту», — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Не менее важным тематическим вектором Форума стало обсуждение кодекса туриста. На сессии «Код туриста», подготовленной совместно с проектом «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», эксперты обсудили перспективы развития и степень влияния внутреннего туризма на экономику регионов, а также определили роль экотуризма в формировании бережного отношения общества к окружающей среде.

Идея гармонии между рекреацией и экологией легла в основу экологического туризма, стремительно набирающего популярность в России. Идеология сбережения окружающей среды, рационального использование природных благ и ответственного потребления ресурсов естественным образом ложится в концепцию сбережения человеком собственных ресурсов и здоровья, формирования системы ценностей, в основе которой лежат здоровый образ жизни и уважение к традициям, именно эти понятия стали основными тезисами сессии «За здоровьем и традициями: Алтай — место силы экотуризма».

«Пропаганда ценностного мировоззрения как основы здорового образа жизни среди подрастающего поколения является одной из важнейших задач, стоящих перед государством и обществом. Необходимо повысить социальный статус физической культуры и спорта, внедрить новые современные формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, развивать спорт для всех. Особую роль играет поддержание традиционных семейных ценностей. Мы должны сами, своим примером, показывать всему миру что такое полноценная, здоровая счастливая семья», — директор, Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

С итогами сессий можно ознакомиться в разделе мероприятия.

В качестве Титульного партнера Форума выступил ПАО Сбербанк, Генеральных партнеров РЭО и Фосагро, Официальным партнером стал Совкомбанк.

Информационными партнерами форума выступили: МИЦ «Известия», ТАСС, Русская медиагруппа (РМГ), Lenta.ru, Газета.ru, Секрет фирмы, Российская Газета, Ведомости-Экология, Холдинг 1МI, ФедералПресс, журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», Экосфера, НИА Экология.