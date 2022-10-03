В компании Maserati сообщили, что электрический Maserati GranTurismo Folgore GT появится в 2023 году. Мощность электрокара составит 750 л. с. Об этом 3 октября пишет издание Autoexpress.

Готовя к выпуску модель GranTurismo с бензиновым двигателем V6, итальянский производитель сообщил, что намерен вступить в эру электромобилей с моделью GranTurismo Folgore. В переводе с итальянского, Folgore означает молния.

Новый полноприводный электрокар от Maserati будет оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Машина будет построена на новой и легкой платформе GranTurismo, в которой нашли применение алюминий и магний. Масса спортивной машины — 2260 кг. Время разгона до 100 км/ч составит 2,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 319 км/час.

Батарея Folgore емкостью 92,5 кВт·ч. обеспечит пробег на одном заряде до 450 км. В режиме быстрой зарядки мощностью до 270 кВт, спорткар за пять минут можно будет зарядить для пробега в 100 км.

Автомобиль в базовой комплектации будет оснащен устройством предварительного кондиционирования тягового аккумулятора. Оно будет активироваться перед приближением к точке быстрой зарядки, чтобы обеспечить максимальную эффективность заряда батареи.

В Maserati дали понять, что в будущем стоит ждать еще более мощную электрическую версию GranTurismo Folgore.

28 сентября В Липецкой области на заводе «Моторинвест» запустили производство электромобилей под брендом Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт. Запас хода составляет 420 км. Мощность электродвигателя составляет 150 л. с. Официальные дилеры марки начнут прием заказов на электроседан в октябре 2022 года.