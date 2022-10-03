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Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода и дождь ожидаются в столице в понедельник, 3 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7...+9 градусов.

Ветер будет иметь юго-восточное и южное направление, скорость 6–11 м/c. При этом метеорологи предупреждают о порывах до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 734–739 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в ночь на 3 октября в столице начнется сильный дождь. По его словам, в понедельник может выпасть до трети месячной нормы осадков.

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в столице первые дни октября, приходящиеся на выходные, будут дождливыми, но теплыми.

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