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Мужчине оторвало голову в результате ДТП в Башкирии

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Фото: Вся Уфа
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В Благовещенске пьяный водитель насмерть сбил пешехода, погибшему оторвало голову. Кадры с места происшествия 2 октября опубликовал портал «Вся Уфа».

На представленных кадрах видно, что лихач сначала врезался по касательной в ехавший в попутном направлении автомобиль. После этого машина нарушителя вылетела на обочину и снесла пешехода.

Авария произошла накануне на улице Седова. 47-летний местный житель за рулем Lada Granta наехал на 53-летнего мужчину.

Пешеход скончался на месте. По данным ГИБДД, в крови водителя обнаружили 1,092 мг/л алкоголя.

В настоящее время проводится проверка, другие подробности не уточняются.

Ранее, 28 сентября, в Оренбурге пассажирский автобус ПАЗ насмерть сбил женщину, переходившую дорогу. 56-летний водитель автобуса ПАЗ-21054 двигался со стороны улицы Орлова, когда допустил наезд на 54-летнюю женщину.

В тот же день в Амурской области водитель автомобиля Lexus насмерть сбил пешехода.

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