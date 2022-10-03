Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи

Российский музыкант Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Об этом «Известия» узнали в воскресенье, 2 октября.

По словам источника из окружения артиста, приблизительно в 16:50 он решил искупаться в море, однако после этого так и не вернулся на берег. Коллеги Легостаева обратились в экстренные службы, поисковые работы ведутся уже более пяти часов.

Отмечается, что певец прибыл на курорт для того, чтобы снять музыкальный клип.

46-летний Константин Легостаев известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».

Ранее, 21 сентября, в Норильске три человека пропали после опрокидывания лодки на реке. Изначально на плавсредстве находились пятеро, двоих удалось спасти. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение.

3 августа в Приморье четверых купающихся в бухте Врангеля унесло течением в открытое море. Один человек в результате утонул, остальных удалось спасти.