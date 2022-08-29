Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сербии заявили о поиске альтернативы российскому топливу
Мир
В США перестанут бесплатно выдавать тесты на COVID-19
Мир
Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8MAX
Экономика
Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с 1 августа
Мир
В США назвали остановку реакторов самым безопасным решением вопроса ЗАЭС
Мир
Датский перевозчик Maersk объявил о продаже крупнейшего актива в России
Наука
В NASA заверили в отсутствии препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября
Общество
Экс-мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Происшествия
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком и пытался сбежать
Мир
Зеленский наградил голливудских актеров за поддержку Украины
Мир
Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards за свой клип

Цеха и имущество бывшего тракторного завода в Липецке выставили на торги

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цеха и имущество АО «Липецкое торгово-промышленное объединение» (бывшее ОАО «Липецкий трактор») выставили на торги за 287,1 млн рублей. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на данные Федресурса.

Активы планируют продать единым лотом. Часть имущества — это офисный инвентарь. Самые большие выставленные на продажу объекты — это здания сталелитейного и термообрубного корпусов общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Также продаются административно-бытовые корпуса, термический цех, насосные станции, ремонтные мастерские, малярно-сдаточные и модельные цеха.

Также на торги выставили склады, пристройки, фундаменты, гаражи, ограждения, машины, а также дебиторские задолженности компании перед 36 предприятиями и займы ООО «Четра-Форест». Все недвижимые активы располагаются по адресу: улица Краснозаводская, д. 1.

Заявки принимаются до 30 сентября. Торги планируется провести 7 октября.

Предприятие было признано банкротом в октябре 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022