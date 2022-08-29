Цеха и имущество бывшего тракторного завода в Липецке выставили на торги

Цеха и имущество АО «Липецкое торгово-промышленное объединение» (бывшее ОАО «Липецкий трактор») выставили на торги за 287,1 млн рублей. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на данные Федресурса.

Активы планируют продать единым лотом. Часть имущества — это офисный инвентарь. Самые большие выставленные на продажу объекты — это здания сталелитейного и термообрубного корпусов общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Также продаются административно-бытовые корпуса, термический цех, насосные станции, ремонтные мастерские, малярно-сдаточные и модельные цеха.

Также на торги выставили склады, пристройки, фундаменты, гаражи, ограждения, машины, а также дебиторские задолженности компании перед 36 предприятиями и займы ООО «Четра-Форест». Все недвижимые активы располагаются по адресу: улица Краснозаводская, д. 1.

Заявки принимаются до 30 сентября. Торги планируется провести 7 октября.

Предприятие было признано банкротом в октябре 2021 года.