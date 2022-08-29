Коломенская школа откроется после капремонта 1 сентября

В Московской области 1 сентября после ремонта откроется Коломенская средняя образовательная школа. Об этом глава горокруга Александр Гречищев рассказал на совещании в правительстве региона.

«Все работы завершаются, к 1 сентября школа будет готова», — заверил Гречищев.

Проект обновления включает ремонт инженерных коммуникаций, внутренних помещений, выполнение фасадных работ. Сейчас рабочие заканчивают приводить в порядок входную группу. На прилегающей территории появится спортивный городок и детская площадка.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», школу в совхозе «Коломенский» возвели в 1975 году, с тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали.