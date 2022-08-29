Автодорогу по улице Сиреневой открыли в Барнауле

В Барнауле завершилось строительство автодороги по улице Сиреневой на участке от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского. Открытие состоялась в пятницу, 26 августа.

Как рассказал замглавы горадминистрации Антон Шеломенцев, принявший участие в церемонии, подрядчик обустроил закрытую сеть ливневой канализации, уложил нижний и верхний слои асфальта, построил тротуары и парковочные места, установил скамейки.

«В ближайшее время здесь также подключат освещение и приступят к посадке зеленых насаждений. Всего будет высажено более 100 кустов сирени, а в осенний период — еще более 120 вязов. Работы по посадке газонов уже выполнены», — цитирует чиновника altapress.ru.

Участок протяженностью 600 м построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составила 57,5 млн рублей.

Всего в 2022 году по нацпроекту планируется привести в порядок 19 объектов. Их общая протяженность составляет свыше 25 км. На эти цели направили 914 млн рублей.