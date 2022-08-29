Готовность к отопительному сезону в Псковской области достигла 81%

В Псковской области готовность к будущему отопительному сезону достигла 81%. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал на совещании в правительстве региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба областного правительства, темпы подготовительных работ выше, чем в предыдущем году. Лидерами являются Красногородский, Локнянский, Порховский и Пушкиногорский районы, где готовность превысила 90%.

Запасы дров в муниципалитетах достигают 91% от норматива, мазута — 113%, угля — 87%.

В ходе совещания губернатор Михаил Ведерников сообщил о решении выделить дополнительные 60 млн рублей на подготовку к зиме, пишет Псковское агентство информации. Средства направят на решение проблемных вопросов, в том числе ремонт котельных, дымовых труб, теплосетей, а также на закупку оборудования.

Деньги направят из бюджета региона.