Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ВЭФ-2022

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VII Восточного экономического форума, который состоится 5–8 сентября во Владивостоке.

В нем глава государства отметил, что Форум пользуется международным авторитетом и вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, способствуя привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций, а также более полному раскрытию богатого экономического и социального потенциала российского Дальнего Востока.

«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса.

С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», — подчеркнул Владимир Путин.