Работу экскурсионных троллейбусов в Оренбурге продлили

В Оренбурге экскурсионные троллейбусы, которые запустили в преддверии Дня города, будут курсировать до 4 сентября. Власти города приняли решение о продлении их работы по многочисленным просьбам жителей.

Таким образом, уникальную экскурсию «История города из окна троллейбуса», можно посетить до конца текущей недели, отмечает Урал56.Ру.

Изначально планировалось, что троллейбусы будут ходить с 22 по 28 августа. Однако Музей истории Оренбурга и городское управление пассажирского транспорта решили продлить экскурсии.

Каждый день по городу курсируют два брендированных троллейбуса по маршрутам №4 и №12. Они оборудованы аудиогидами.

Два раза в день на всем протяжении маршрута в салоне работает сотрудник Музея истории Оренбурга. Он рассказывает об истории основания города-крепости, истории развития города, его участии в социально-политической жизни страны. При этом стоимость проезда в троллейбусе стандартная, 30 рублей.