Ребенок вместе с креслом выпал из автомобиля дрифтера в Оренбурге

В Оренбурге из автомобиля во время дрифта вывалился ребенок вместе с детским креслом. Инцидент произошел на улице Монтажников, во время резкого разворота машины.

Водитель с места происшествия быстро скрылся. Известно, что ребенок не пострадал, пишет РИА «Оренбуржье».

Произошедшее зафиксировала камера на фасаде одного из домов. Видео инцидента появилось в соцсети. На кадрах можно заметить, как автомобиль сдает резко назад, в момент остановки задняя дверь открывается и на асфальт вместе с креслом выпадает ребенок. Затем водитель и женщина-пассажир осматривают ребенка, успокаивают, перебирают в автомобиле вещи.

Полиция провела проверку после инцидента. Водителя «Лада Приора» обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива, во дворе дома на Транспортной улице. С ним провели беседу и привлекли к административной ответственности, уточняет 56orb.ru.