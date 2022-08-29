В Мариуполе собираются построить 22,4 тыс. частных домов до 2025 года

В 2022–2025 годах в освобожденном Мариуполе в Донбассе планируется возвести 22,4 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое России.

«Всего за период 2022–2025 годов на территории г. Мариуполя планируется строительство более 600 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов и 22, 4 тыс. объектов ИЖС», — сказали в ведомстве.

Также в Минстрое отметили, что сейчас на освобожденных территориях активно реализуются проекты по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных объектов капитального строительства жилого, социального и промышленного назначения.

«Обследование территорий ДНР и ЛНР, как с целью оценки ущерба, так и с точки зрения проработки перспектив дальнейшего развития территорий в настоящее время продолжается», — сказали там.

В министерстве уточнили, что прорабатывается и объем планируемого строительства многоквартирных жилых домов на территории ДНР и ЛНР.