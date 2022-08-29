Семья перевернулась на катамаране на водохранилище в Башкирии

В Башкирии на Павловском водохранилище перевернулся катамаран. На его борту была семья из трех человек. Обошлось без пострадавших — на всех были надеты спасательные жилеты.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС пишет, что во время прогулки водный транспорт начал наполняться водой, а потом перевернулся. Пассажиров эвакуировали, а катамаран отбуксировали к берегу.

В минувшее воскресенье, 28 августа, на Нугушском водохранилище столкнулись два катера. Пострадали двое человек. Пассажиры одного из катеров с места происшествия скрылись, сейчас их разыскивает полиция.

Ранее на Нугушском водохранилище столкнулись катер и тюбинг. В результате один из пассажиров погиб, еще один получил серьезные травмы.