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Электромобиль BYD Han дебютирует в Германии в 2022 году

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Фото: BYD
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Китайский электромобиль BYD Han появится в Германии в 2022 году. На немецком рынке китайская машина будет конкурировать с Mercedes EQE. Об этом 29 августа сообщило немецкое издание Autozeitung.

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Издание написало, что электромобиль китайской марки обладает главным критерием для транспорта на электротяге — дальности пробега. Машина на одном заряде способна проехать 521 км. У электромобиля железо-фосфатные аккумуляторы (LFP). Они является собственной разработкой китайской копании и называется Blade.

Тяговые батареи обеспечивают высокую производительность и более высокую, чем у конкурентов, термостойкость. Это сказывается на времени зарядки аккумуляторов и сроке службы батарей. В BYD утверждают, что быстрое зарядное устройство способно зарядить батарею до 80% примерно за 30 минут.

Также автомобиль может похвастаться проработанным интерьером. Салон выдержан в спокойном и солидном дизайне, как у европейских автобрендов.

Autozeitung написало, что цена для Германии пока неизвестна, однако можно говорить о том, что стоимостью электромобиля из Китая будет ниже, чем электрокары европейских марок. Издание спрогнозировало, что цена на модель Han будет ниже €50 тыс. (около 3 млн рублей.).

26 августа компания Toyota представила новый электроседан, который построен на модульной платформе e-TNGA. Речь идет о модели bZ3, а первым рынком сбыта для нее станет Китай. Toyota bZ3 будет производиться совместно с китайскими компаниями BYD и FAW.

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