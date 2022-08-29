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Умер уральский КВНщик Никита Сумороков

Известный в Нижнем Тагиле КВНщик Сумороков умер незадолго до своей свадьбы
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Фото: vk.com/Никита Сумороков
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В Нижнем Тагиле скончался юморист Никита Сумороков, известный по выступлениям в лиге КВН «Новая версия». Об этом стало известно в понедельник, 29 августа, из беседы редакции TagilCity.ru с другом комика Денисом.

Сумороков умер 26 августа, незадолго до своего дня рождения. 11 сентября мужчине должен был исполниться 31 год, а на 23 сентября была назначена его свадьба.

По словам Дениса, фронт-мену команды «Северный квартал», популярной в первой половине 2010-х годов, внезапно стало плохо на улице.

«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и всё, не вернулся. «Скорая» приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — рассказал друг Никиты.

У Суморокова остались мама и невеста, его близкие сейчас собирают средства на прощание, которое назначено на 31 августа.

В 2016 году Никита Сумороков объявил о завершении карьеры тамады и ведущего различных мероприятий. Вскоре он уехал из Нижнего Тагила, хотя и планировал позднее вернуться в развлекательный бизнес города, рассказал собеседник издания.

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