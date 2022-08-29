Станции подъема воды построят вместо водонапорных башен в Приамурье

Пять станций подъема воды введут в эксплуатацию вместо аварийных водонапорных башен в Амурской области. Работы будут выполнены осенью 2022 года.

Строительство станций было инициировано после нескольких обрушений башен в начале года. Губернатор Василий Орлов дал поручение, в соответствии с которым представители министерства ЖКХ, муниципалитетов и специализированных организаций проверили состояние 326 башен в регионе. По результатам мониторинга составлен график ремонта и замены аварийных строений.

До конца сентября станции подъема воды появятся в селах Екатеринославка (Октябрьский район), Знаменка (Ромненский округ), Томское (Серышевский район), а также в Завитинске. Об этом сообщает ИА PriamurMedia. Еще одну станцию построят в селе Ромны в октябре.

Глава региона уточнил, что сейчас ведется заключение контракта на строительство станции в селе Токур (Селемджинский район).