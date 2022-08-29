Названа предварительная причина смерти кавээнщика Сумарокова

Стала известна предварительная причина смерти ведущего и кавээнщика из команды «Северный квартал» из Нижнего Тагила Никиты Сумарокова. Он мог скончаться из-за остановки сердца. Точную причину смерти установят судмедэксперты во время вскрытия.

Мужчина умер 26 августа в Нижнем Тагиле при невыясненных обстоятельствах. Его друг рассказал «ТагилСити.Ру», что за три часа до трагедии Никита ему позвонил, но пообщаться у них не получилось.

Сейчас для проведения прощания его друзья собирают средства.

У Никиты на 23 сентября была назначена свадьба.