Тон ультиматума

Мало кто в мире представляет, где находится сербский край Косово и Метохия (в переводе означает «земля черных дроздов и церковных наделов», и закономерно, что самопровозглашенные власти всегда опускают вторую часть исторического названия). Этот край при активной, в том числе военной, поддержке западных стран в 2008 году провозгласил свою независимость.

Но для сербов и Сербии Косово и Метохия — это один из важнейших символов и образов их истории, идентичности и самосознания. Это колыбель сербской государственности и духовности, поскольку именно на этой территории в 1389 году произошла Косовская битва — поворотный момент в экспансии Османской империи вглубь Европы. Несмотря на поражение, для сербов она стала великим символом жертвенности и стойкости, породив огромный цикл преданий, легенд, песен, легших в основу борьбы народа за свою независимость. Косовская битва для сербов сопоставима по значимости с битвой на Куликовом поле для русских.

Также Косово и Метохия остается колыбелью сербской духовности — Печская Патриархия, Высокие Дечаны, Грачаница и множество других монастырей и церквей считаются православными жемчужинами для верующих людей. По подсчетам сербского министерства по делам Косово и Метохии, начиная с 1999 года, было уничтожено, повреждено и осквернено около 150 церквей и монастырей. Кроме того, по приблизительным данным, уничтожено и украдено более 10 тыс. икон, произведений церковного искусства и предметов богослужебной утвари.

Это стало результатом вторжения Североатлантического альянса. В марте 1999 года НАТО совершило агрессию против Союзной республики Югославия (нападение произошло в нарушение резолюций ООН и не было санкционировано Совбезом), после чего край Косово и Метохия остается незаживающей раной для сербского народа.

Системная сецессия Косово и Метохии началась сразу после завершения военной операции НАТО и привела к одностороннему провозглашению независимости края албанскими властями в 2008 году. Хотя они зачастую себя именуют косоварами, а не албанцами, это, по сути, не более чем политическая уловка, предназначенная для обоснования своего права на независимость. В самой Албании эту территорию и ее население воспринимают как своих «младших братьев», при удачной конъюнктуре объединение этих субъектов станет логичным завершением геополитической акции Запада.

Ошибочно думать, что сербский народ отказался от Косово и Метохии. Такое общественное восприятие навязывается, в первую очередь, прозападными СМИ и той частью политической элиты в Сербии, которая находится в кильватере западных интересов. Почти все опросы общественного мнения показывают, что убедительное большинство сербов против отказа от края. К примеру, в июле текущего года 82% респондентов отметили, что они не хотят вступления в ЕС, если условием для этого станет признание независимости Косово.

Но, как в 2008-м, так и в 2022 году у Белграда нет реальных механизмов и инструментов противостоять нарастающей албанизации своего региона. С 2008-го все руководители страны последовательно в публичной плоскости выступали с лозунгами о сербской принадлежности Косово и Метохии, но в практическом плане системно сдавали свои позиции, уступая под давлением стран Запада требованиям сепаратистов.

При этом следует учитывать важный факт: любой сербский политик, выступающий за отделение региона (хоть и с большими бонусами для Сербии) моментально окажется на «задворках истории» или будет уничтожен своими же согражданами, потому что Косово и Метохия для подавляющего большинства сербов — это святыня.

Месяц назад власти самопровозглашенного Косово заявили о дальнейших шагах по дискриминации сербского меньшинства, а именно об ограничениях, связанных с использованием сербских документов и номерных знаков. По сути, это была очередная провокация, направленная на легитимизацию самопровозглашенного государства.

Откровенным издевательством в отношении сербов стали предложения руководителя сепаратистского образования Альбина Курти, которые он представил для обсуждения сербской стороне 26 августа. а) Сербия признает номерные знаки сепаратистов и поддерживает их внедрение в северных районах; б) Белград в полном объеме признает документы сепаратистского образования; в) Сербия признает сепаратистское название своего края — «Косово»; г) Белград поддерживает косовскую кандидатуру на пост генерального секретаря регионального Совета сотрудничества — структуры, создание которой лоббирует Евросоюз для нормализации обстановки на Балканах; д) Косово будет приглашено на следующую встречу «Открытых Балкан» (речь идет, по сути, о зоне, аналогичной Шенгену, Сербия блокирует процесс присоединения к нему Приштины); е) Косово и Сербия вместе с остальными странами западно-балканской шестерки (Албания, БиГ, Северная Македония, Черногория) готовят совместную инициативу в отношении Евросоюза с целью подписания Соглашения об их присоединении к единому рынку ЕС; ж) Косово и Сербия вместе со странами Квинты (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) работают над созданием «пакета безопасности»; з) создание комплексного плана энергетической безопасности региона Западных Балкан с участием Косово.

После прочтения этого фактически ультиматума со стороны сепаратистского режима возникает ассоциация с аналогичным требованием Австро-Венгрии после убийства эрцгерцога Фердинанда. Тем не менее новой войны на Балканах не будет. Уже на следующий день президент Сербии Александр Вучич дал свой «ответ Чемберлену», сущность которого сводилась к отмене гей-парада в Белграде.

Затем еще через несколько часов появилась куда более удручающая новость: по результатам переговоров между Сербией и Косово при посредничестве ЕС было принято соглашение о возможности использовать документы самопровозглашенного Косово для въезда в Сербию. В свою очередь, с сербским удостоверением личности можно будет попасть в Косово.

Разница только в том, что Сербия — признанное международным сообществом государство, а Косово — сепаратистский регион. Надо признать, что таким соглашением Приштина при поддержке коллективного Запада еще более приблизилась к легитимации со стороны Белграда. Принцип представителей Косово и их союзников достаточно прост — во взаимоотношениях с Сербией требовать соблюдения взаимности во всех вопросах, что означает де-факто признание независимости края.

Подводя итог, можно сказать следующее: во-первых, очевидно, что косовский ультиматум писали не в Приштине, а, скорее всего, за океаном. Во-вторых, пока на территории самопровозглашенного образования находится военная база Camp Bondsteel, попытка Сербии силовым путем разрешить проблему выглядит невероятной. Кроме того, нынешняя ситуация — это логический результат политики руководства Сербии (пресловутая многовекторность и постоянные уступки даже в принципиальных для страны вопросах). В-четвертых, это реакция на отношение сербов к СВО. Ведь Сербия, по сути, единственная страна в Европе, население (но не элиты) которой в подавляющем большинстве поддерживает Россию. В последнюю очередь, это еще одно напоминание Белграду о возможном повторении сценария 1999 года.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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