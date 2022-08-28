Пожар в Энергодаре после обстрела со стороны ВФУ

Пожар в Энергодаре после обстрела со стороны ВФУ

2022-08-28 22:39:05

2022-08-28 22:39:05

2022-08-28 22:39:05

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