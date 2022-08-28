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К 2023 году 50 тыс. украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными

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В Великобритании украинские беженцы могут остаться без жилья, передает телеканал «Известия».

По данным издания The Guardian, с проблемой столкнутся минимум 50 тыс. человек. Ситуация значительно ухудшится уже в 2023 году. Сложности возникнут из-за роста инфляции и цен на электроэнергию. Журналисты отмечают, что правительство дополнительную помощь пока не предлагает.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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