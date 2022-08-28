К 2023 году 50 тыс. украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными

К 2023 году 50 тыс. украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными

2022-08-28 18:59:09

2022-08-28 18:59:09

2022-08-28 18:59:09

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