Хакеры взломали сервер крупнейшего производителя оружия в Европе

Хакеры взломали базу данных крупнейшего производителя орудия в Европе, передает телеканал «Известия».

Сообщается о краже десятков гигабайтов секретных данных. Хакеры получили сведения о разведоперациях авиации и о современных системах оружия. Сообщается также об успешной продаже секретной информации как минимум одному неизвестному покупателю.

Покупателям предложили 8 гб информации за 15 биткоинов (около 18 млн рублей).

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