Автомобиль загорелся на трассе в Астраханской области

В Камызякском районе Астраханской области на 15-м км автодороги Камызяк – Кировский загорелся автомобиль. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 27 августа, в 11:31. Площадь пожара составила 6 кв. м. На место выехали шесть спасателей на двух машинах. От добровольной пожарной дружины на месте работали два человека. Огонь был потушен за 21 минуту, в 11:52.

В результате никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неисправности электрооборудования автомобиля.

В мае этого года в Москве на Ленинградском проспекте на открытой парковке загорелись четыре автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.