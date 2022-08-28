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Суд Бельгии освободил подельницу маньяка Марка Дютру

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Фото: REUTERS/Sebastien Pirlet
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Судебная система Бельгии сняла последние действующие ограничения с Мишель Мартен, жены серийного убийцы, педофила и маньяка Марка Дютру. Как сообщает «РИА Новости», женщине вернулись все ее права в ночь на 28 августа.

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Мартен вместе с мужем были арестованы 13 августа 1996 года. Женщина, согласно приговору, должна была провести в местах лишения свободы 30 лет, однако спустя 16 вышла условно-досрочно. Ей постановили провести жизнь в монастыре, который ее не принял.

Дютру обвинили в похищении и изнасиловании шести девочек и девушек в возрасте от восьми до 19 лет, а также в убийстве четырех из них. Известно, что он вместе с женой запирал пострадавших в клетках, морил голодом и жаждой. Все совершаемые насильственные действия сексуального характера он записывал на камеру. Затем накачивал жертв снотворным и закапывал заживо.

На земельном участке сотрудники правоохранительных органов выкопали тела двух восьмилетних девочек со связанными руками.

Позднее его прозвали «Монстром из Шарлеруа» и приговорили к пожизненному тюремному заключению и не разрешили условно-досрочное освобождение.

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