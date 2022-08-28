В Сочи открылся Международный центр прогресса бокса

В Сочи 28 августа открылся Международный центр прогресса бокса. Его деятельность создаст условия для подготовки региональных сборных команд России и позволит способствовать развитию детско-юношеского спорта.

Кроме того, открытие центра позволит повысить квалификацию специалистов в области бокса.

В центре есть современный боксерский зал, зона общей физической подготовки, тренажерный зал, а также команда тренеров.

Центр открыт при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA), которая много лет сотрудничает с Федерацией бокса России.

В открытии приняли участие президент IBA Умар Кремлев, директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дремов, председатель тренерского совета Федерации бокса России, заслуженный тренер России Эдуард Кравцов, чемпион Олимпийских игр 2020 года Альберт Батыргазиев, действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе, экс-чемпион мира среди профессионалов в первом тяжелом весе по версии IBF и WBA Мурат Гассиев, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, победитель Кубка мира в любителях, действующий чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев.