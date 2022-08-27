Аллу Пугачеву заметили в Москве после возвращения из Израиля

Алла Пугачева вернулась в Москву, ее заметили в центре столицы за шопингом вместе с модельером Игорем Гуляевым, передает телеканал «Известия».

Примадонна уверяет, что уже давно вернулась в Россию.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица, говоря о том, чем собирается заниматься в столице.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.